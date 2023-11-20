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общество

На площадке «Универсама» в Новосибирске откроют кафе и рестораны

Фото: ru.freepik.com

На площадке «Универсама» в Новосибирске после реконструкции откроются несколько кафе и ресторанов

По информации «Континент Сибирь», на площадке «Универсам» после ее реконструкции откроются несколько новых заведений общепита.

Одно из них — бар с морепродуктами «Крабы». Помимо этого, может появиться ресторанная группа Gusi и бургерная Burger Records.

Возможно в торговом центре откроется «Пибим» (азиатское бистро) и Harucha babltea с безалкогольными напитками из чая, молока, с добавлением шариков из желе или крахмала. А также кофейня Treddy.

Запуск точек в тестовом режиме в «Универсаме» пройдет с 10 по 15 декабря.

15 декабря откроется сам фуд-корт.

Напомним, что ранее огласили ТОП-5 баров Новосибирска, где регулярно дерутся посетители.

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Нина Раневская
Журналист

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