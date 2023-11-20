В Москве на ВДНХ нарядили елку Новосибирской области

Вчера, 19 ноября, в Москве на международной выставке «Россия» прошел день Новосибирской области. По планам его должен был открыть губернатор региона Андрей Травников.

В программу на день Новосибирской области входила встреча с сенатором РФ, трехкратным победителем Олимпийских игр Александром Карелиным. Гастрофестиваль «В Сибири – ЕСТЬ!» в Доме российской кухни, где лучше шеф-повара региона представили сибирские пельмени, местную выпечку и квас, а также провели мастер-классы по приготовлению блюд региональной кухни. Квест «Сибирь Здесь» по 10 стендам СФО, выступил вокальный ансамбль Павла Шаромова и многое другое.

В честь этого украсили и елку региона.

Напомним, что в Новосибирске 6 ноября по адресу Ленина, 3, уже появилась первая ёлка. Её установили за гостиницей.