День Новосибирской области пройдет на ВДНХ 19 ноября

19 ноября на ВДНХ в Москве пройдет день Новосибирской области

В Москве на международной выставке «Россия» 19 ноября пройдет день Новосибирской области. Открывать ее будет губернатор региона Андрей Травников.

В программу на день Новосибирской области входит встреча с сенатором РФ, трехкратным победителем Олимпийских игр Александром Карелиным. Гастрофестиваль «В Сибири – ЕСТЬ!» в Доме российской кухни, где лучше шеф-повара региона представят сибирские пельмени, местную выпечку и квас, а также проведут мастер-классы по приготовлению блюд региональной кухни.

Помимо этого, пройдет квест «Сибирь Здесь» по 10 стендам СФО, выступит вокальный ансамбль Павла Шаромова, состоится музыкально-театральное шоу молодежных коллективов Новосибирской области.

Также в Музее кино ВДНХ покажут фильмы Фестиваля научного и индустриального кино Сибири «Кремний» и «Тыл. Где ковалась Победа».

Напомним, что посетителей ждет розыгрыш путевок в Новосибирск, которые, возможно, вручит робот-собака Коди.