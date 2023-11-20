Некоторые компании из Новосибирска отменяют новогодние корпоративы из-за СВО

В этом году многие новосибирские компании решили не проводить традиционные новогодние корпоративы с застольем и развлекательными программами. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Крупные предприятия и малые бизнесы сообщили об изменении формата или полной отмене праздничных мероприятий.

Руководитель отдела маркетинга сети магазинов «Быстроном» Алла Брагина рассказала, что компания решила сохранить предыдущий подход к окончанию года. Они подведут итоги и поощрат сотрудников. Однако новогодних застолий и походов в ресторан не будет. По её мнению, нынешняя обстановка в стране и мире не создает благоприятного фона для крупных праздников.

Агентство инвестиционного развития Новосибирской области также рассказало, что не будет устраивать масштабные корпоративы. В прошлом году они потратили выделенные средства на приобретение снайперских прицелов для военных. В этом году, по словам директора департамента маркетинга и коммуникаций Олеси Гузей, окончательное решение еще не приняли. Однако крупные праздники под вопросом.

Однако некоторые компании решили не отменять корпоративы. Они считают, что, несмотря на трудные обстоятельства, новогодний праздник является важным моментом для коллектива.

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