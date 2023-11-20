сегодня
20 ноября, 17:48
пробки
6/10
погода
-9°C
курсы валют
usd 89.12 | eur 96.76
сегодня
20 ноября, 17:48
пробки
6/10
погода
-9°C
курсы валют
usd 89.12 | eur 96.76
сегодня 16:34
проиcшествия

Новосибирская компания вернула задолженность по зарплате в 13 миллионов рублей

Фото: ru.freepik.com

Новосибирская прокуратура помогла вернуть задолженность по зарплате в 13,6 миллионов рублей

ООО «Доступное жилье Новосибирск» осуществляло строительство жилых домов в Новомарусино с привлечением средств дольщиков. Недавно организация стала банкротом, из-за чего и образовались долги. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

При рассмотрении дела о банкротстве областная прокуратура отстаивала интересы обманутых дольщиков, государства и бывших работников компании.

При работе удалось добиться, чтобы права фирмы-банкрота перешли Фонду развития территории, который за счет собственных средств погасил долги по зарплате в сумме на 13,6 миллионов рублей.

Ранее после вмешательства прокуратуру Новосибирской области вахтовикам вернули зарплату, задолженность по которой была в сумме более восьми миллионов рублей.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Нина Раневская
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в