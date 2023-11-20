Новосибирская компания вернула задолженность по зарплате в 13 миллионов рублей

Новосибирская прокуратура помогла вернуть задолженность по зарплате в 13,6 миллионов рублей

ООО «Доступное жилье Новосибирск» осуществляло строительство жилых домов в Новомарусино с привлечением средств дольщиков. Недавно организация стала банкротом, из-за чего и образовались долги. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

При рассмотрении дела о банкротстве областная прокуратура отстаивала интересы обманутых дольщиков, государства и бывших работников компании.

При работе удалось добиться, чтобы права фирмы-банкрота перешли Фонду развития территории, который за счет собственных средств погасил долги по зарплате в сумме на 13,6 миллионов рублей.

Ранее после вмешательства прокуратуру Новосибирской области вахтовикам вернули зарплату, задолженность по которой была в сумме более восьми миллионов рублей.