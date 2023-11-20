Новосибирская «Сибирь» уступила «Металлургу» в Магнитогорске со счетом 4:1

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным клубом «Металлург» и командой «Сибирь».

Матч завершился победой хозяев со счетом 4:1.

Шайбами в составе «Металлурга» отличились Макар Хабаров, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев и Никита Михайлис. Единственный гол «Сибири» забил Артём Жуков.

Эта победа стала восьмой подряд для «Металлурга». Команда Андрея Разина набрала 48 очков и удерживает лидерство в таблице Восточной конференции.

У «Сибири» это третье поражение подряд. Они идут на 8 месте в Восточной конференции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ХК «Сибирь» проиграл новокузнецкому «Металлургу» со счётом 2:3.