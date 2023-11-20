Новосибирский солист НОВАТа Алексей Зеленков стал лауреатом премии «Онегин»

Ведущий солист оперной труппы НОВАТа Алексей Зеленков стал лауреатом VIII Национальной оперной премии «Онегин». Об этом сообщает пресс-служба театра.

Зеленкова отметили в номинации «Мастер сцены» за впечатляющее исполнение партии Григория Грязного в опере «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова.

Это уже третья победа артиста на премии «Онегин». Первый раз он стал лауреатом в 2017 году в категории «Дебют». В 2022 году вместе с коллегами отметили в номинации «Состав» за участие в спектакле «Фальстаф» Джузеппе Верди.

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