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вчера 22:42
культура

Новосибирский солист НОВАТа Алексей Зеленков стал лауреатом премии «Онегин»

Фото: «НОВАТ опера | балет» в ВК

Ведущий солист оперной труппы НОВАТа Алексей Зеленков стал лауреатом VIII Национальной оперной премии «Онегин». Об этом сообщает пресс-служба театра.

Зеленкова отметили в номинации «Мастер сцены» за впечатляющее исполнение партии Григория Грязного в опере «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова.

Это уже третья победа артиста на премии «Онегин». Первый раз он стал лауреатом в 2017 году в категории «Дебют». В 2022 году вместе с коллегами отметили в номинации «Состав» за участие в спектакле «Фальстаф» Джузеппе Верди.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске покажут фильмы, снятые документалистами в зоне СВО.

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Игорь Кириченко
Журналист

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