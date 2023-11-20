В Новосибирске покажут фильмы, снятые документалистами в зоне СВО

В Новосибирске с 22 по 24 ноября пройдет фестиваль «Кино на службе Отечеству».

На мероприятии покажут фильмы документалистов, снятые в зоне специальной военной операции (СВО) о событиях на Донбассе с 2014 года. В киноленте расскажут о участниках спецоперации, включая военнослужащих, врачей, журналистов, волонтёров, священнослужителей и мирных жителей новых российских регионов.

Первой аудиторией станут студенты шести новосибирских вузов. После этого фильмы покажут в учебных заведениях, а также на телевизионных передачах и в кинотеатрах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что некоторые компании из Новосибирска отменяют новогодние корпоративы из-за СВО.