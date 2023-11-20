Новосибирский стилист предложила три варианта на замену шапке зимой

Стилист из Новосибирска предложила, чем заменить шапку этой зимой.

В Новосибирске стилист Евгения Рязанкина предложила девушкам три варианта на замену шапке, при этом чтобы голова не замёрзла от сибирских холодов.

Первый вариант, который предложила Евгения – это капор. Современные капоры больше похожи на капюшон, объединенный с шарфом. Их даже можно связать самостоятельно под индивидуальные черты лица.

Следующий вариант подойдёт для более тёплой погоды. Это косынка с шерстью в составе.

И третий, самый распространённый и универсальный вариант — шарф. Его также можно носить как капор, косынку и шапку.

Напомним, что в Новосибирске стилист рассказала о немодной одежде зимы.