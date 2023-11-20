Новосибирский юрист рассказала, что делать, если авто пострадало при урагане

Юрист из Новосибирска Зоя Шкарупа рассказала о сложностях при получении компенсации за падение дерева на автомобиль из-за урагана.

В Новосибирске 19 ноября пронесся сильный ураган. В социальных сетях очевидцы опубликовали ряд фотографий, на которых видно, что большое количество автомобилей пострадали от упавших деревьев, а также от отломившихся конструкций зданий.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в городе было зафиксировано девять сообщений об обрывах линий электропередач, 41 обращение об упавших деревьях. Основной удар пришелся на Ленинский район.

По данным МЧС, 19 ноября случилось 193 аварийных отключений света. Утром 20 ноября — 87 в Центральном и Ленинском районах.

Юрист Шкарупа поделилась: строительные конструкции должны проектироваться с учётом возможной ветряной нагрузки.

«Возмещение вреда ляжет на собственника, как на лицо, отвечающего за содержание своего имущества», — объяснила юрист.

Однако с упавшими деревьями существуют сложности, сетует Шкарупа. Во-первых, нужно установить, кто является обслуживающей организацией, где упало дерево. Например, за территорию многоквартирного дома отвечает управляющая компания, а за парковые зоны ответственность несут региональные власти.

Во-вторых, необходимо в совокупности изучить строительные нормы и правила по благоустройству территорий, парковых зон, лесных насаждений.

«Если удастся доказать, что дерево подлежало вырубке (больное, старое, с видимыми признаками надлома и т. д.), то безусловно чрезвычайная ситуация в виде ураганного ветра являлась следствием, а не причиной, и соответствующее лицо, осуществляющее обязанности по содержанию зелёных насаждений, должно возместить ущерб», — ответила собеседница.

При повреждении автомобиля или другого имущества на место нужно вызвать участкового и зафиксировать факт падения с проведением фотосъемки. Далее нужно оценить ущерб в специализированной организации с денежными требованиями. Затем определить на чьё имя возможно отправить претензию.

«Если претензию не удовлетворят, уже обратиться в суд за защитой нарушенных прав», — подытожила собеседница.



Напомним, сильнейший ураган прошёлся по Новосибирску, Кузбассу и Барнаулу — погибли трое.