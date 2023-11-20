Пианист из Новосибирска Герман Уколов выиграл международный конкурс

На сайте Новосибирской филармонии появилась информация о победе солиста оркестра Германа Уколова на Международном конкурсе пианистов WPTA International Piano competition 2023.

Организатором мероприятия был фортепианный фонд Alink-Argerich Foundation. В жюри сидели представители Сербии, Англии, Португалии и Хорватии.

Конкурсный отбор проводился в дистанционном формате. На нем Герман Уколов показал видео своего фортепианного концерта Рахманинова.

Это уже не первая победа музыканта в этом году. Ранее Герману вручили премию имени Мери Лебензон от Министерства культуры Новосибирской области. Также он стал лауреатом Международного конкурса пианистов в Лионе (Франция).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске покажут фильмы, снятые документалистами в зоне СВО.