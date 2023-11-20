По мосту через реку Тартас открыли движение в Новосибирской области

В Венгерском районе Новосибирской области открыли движение по мосту через реку Тартас.

Как сообщается в пресс-службе Минтранса, в Венгерском районе Новосибирской области отремонтировали мост через реку Тартас. Его привели в порядок по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В результате ремонта заменили 8 балок, сделали устройство новых подферменных площадок, заменили уже существующие, обустроили водоотводную систему, новые продольные швы и сопряжение моста с насыпью.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский отметил, что мост на Московском тракте был построен ещё в 1984 году и с тех пор ни разу не ремонтировался.

Напомним, что Новосибирский Димитровский мост планируют отремонтировать.