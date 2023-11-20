Под Новосибирском простятся с погибшим на СВО ефрейтором Никитой Нечаевым из Барабинска

Телеграм-канал «Своих не бросаем (Барабинск)» сообщил о гибели уроженца Барабинска Никиты Нечаева.

Мужчина погиб 7 ноября в зоне СВО. Никита родился в 2000 году. Он начал службу в августе 2023 года и служил в 76-й дивизии ВДВ 175 отдельного разведывательного батальона в должности разведчика-наводчика. Сибиряк погиб во время выполнения боевой задачи на территории Запорожской области.

Никита закончил 9 классов барабинской школы №93. Затем поступил в Новосибирский станкостроительный техникум на токаря. Срочную службу Нечаев проходил в железнодорожных войсках.

У погибшего остались родители и старший брат. Прощание с Никитой Нечаевым запланировали на 22 ноября 2023 года с 11:00 до 13:00 по адресу Ульяновская, 70.

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