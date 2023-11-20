Погиб старший прапорщик Андрей Князев из Новосибирска в зоне СВО

В зоне специальной военной операции погиб старший прапорщик Андрей Князев из Новосибирска.

Как сообщили в группе «Новосибирск скорбит» социальной сети «ВКонтакте», в понедельник, 20 ноября, в Новосибирске простятся с Андреем Князевым, который погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции.

Андрей служил в звании гвардии старшего прапорщика. Прощание с ним состоится по адресу Ереванская, 18, в 11:00.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области простились с погибшим в зоне СВО Владимиром Васильевым.