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общество

Председатель Госдумы Володин назвал смерть Тулеева невосполнимой утратой

Фото: правительство Кемеровской области

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин выразил соболезнования из-за смерти бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Володин отметил, что Аман Тулеев внес значительный вклад в социально-экономическое развитие Кузбасса.

«Аман Гумирович был государственником. Возглавляя более 20 лет Кемеровскую область, Аман Гумирович всегда заботился о жителях региона, многое сделал для социально-экономического развития Кузбасса», — говорит Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что смерть Амана Тулеева стала невосполнимой потерей для общества.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на 80-м году умер Аман Тулеев.

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Игорь Кириченко
Журналист

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