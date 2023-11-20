Председатель Госдумы Володин назвал смерть Тулеева невосполнимой утратой

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин выразил соболезнования из-за смерти бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Володин отметил, что Аман Тулеев внес значительный вклад в социально-экономическое развитие Кузбасса.

«Аман Гумирович был государственником. Возглавляя более 20 лет Кемеровскую область, Аман Гумирович всегда заботился о жителях региона, многое сделал для социально-экономического развития Кузбасса», — говорит Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что смерть Амана Тулеева стала невосполнимой потерей для общества.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на 80-м году умер Аман Тулеев.