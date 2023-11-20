Преподавательница НГУ стала «Человеком года» в Новосибирске

«Человеком года» стала преподавательница из НГУ.

В Новосибирске 14 ноября прошло вручение ежегодной премии «Человек года», в которой победу одержала преподаватель кафедры массовых коммуникаций Новосибирского государственного университета Екатерина Кузнецова.

Екатерина стала первой женщиной за 13 лет, которой вручили такую награду. Причиной её победы стала просветительская компания «Спаси жизнь — стань донором костного мозга».

Екатерина Кузнецова и её коллеги читали лекции и проводили акции на территории Новосибирской области.

Сейчас они хотят повторить этот опыт, но уже на более широкую аудиторию.

Напомним, что в «Гонке стартапов» на «Пятнице!» участвует аспирант НГУ.