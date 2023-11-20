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Авто проиcшествия

Причина смертельного ДТП в Искитиме связана с сильным ветром

Фото: ГИБДД Новосибирска

Смертельное ДТП в Искитимском районе было спровоцировано порывом ветра, в результате чего водитель не справился с управлением.

Как сообщил начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков, причиной смертельного ДТП в Искитимском районе, которое произошло 19 ноября, мог стать сильный ветер.

«В Искитимском районе водитель машины “Газель” при порыве бокового ветра утратил контроль над транспортным средством и выехал на полосу встречного движения», — пояснил Андрей Кульков.

Ранее Сиб.фм сообщал водитель газели двигался со стороны Барнаула в Новосибирск, на 73 км автодороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным автобусом Peugeot Boxer, в результате чего погиб один пассажир маршрутки и ещё 14 получили травмы различной степени тяжести.

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Валерия Митрохина
Журналист

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