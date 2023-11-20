СК организовал проверку после смертельного ДТП, в котором находились 17 человек

Следственный комитет Новосибирской области организовал проверку после смертельного ДТП.

По данным пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области, следственный комитет начал проверку по факту смертельного ДТП с участием маршрутки, которое произошло 19 ноября на трассе в Искитимском районе области.

Водитель газели двигался со стороны Барнаула в Новосибирск, на 73 км автодороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным автобусом Peugeot Boxer, в результате чего погиб один пассажир маршрутки и ещё 14 получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас СК собирается установить обстоятельства ДТП и проверить действия водителя маршрутки.

Напомним, что под Новосибирском в ДТП с «Газелью» погиб пассажир «Пежо».