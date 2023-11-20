Регулярные рейсы из Астаны в Новосибирск возобновят в Казахстане

В Казахстане возобновят рейсы из Астаны в Новосибирск.

Как сообщается в Telegram-канале комитета гражданской авиации министерства транспорта Республики Казахстан, авиакомпания Qazaq Air возобновит регулярные рейсы в Новосибирск из Астаны и Усть-Каменогорска.

С декабря этого года маршрут Астана-Новосибирск будет выполняться до пяти раз в неделю, а рейсы из Усть-Каменогорска в Новосибирск будут осуществляться 1-2 раза в неделю.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что S7 Airlines запускает новые рейсы в аэропорт Аль-Мактум из Новосибирска. Новый рейс в Международный аэропорт Аль-Мактум будет выполняться один раз в неделю. Туда вылет будет осуществляться по средам, а обратно по четвергам.