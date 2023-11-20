Шестиклассник из Красноярска упал в туалете лицея, попытавшись покурить вейп

В субботу, 18 ноября, в одном из лицеев Ленинского района Красноярска шестиклассник попытался покурить вейп в туалете. Об этом сообщили в краевом главке МВД.

Ученик опоздал на урок и обратился к двум девятиклассникам, находившимся в туалете. Захотел попробовать вейп. После вдоха пара электронной сигареты у мальчика появились проблемы со здоровьем. Он упал и ударился головой о кафель.

Правоохранительные органы сообщили, что это не первый подобный случай с этим учеником. Информацию направят в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее Сиб.фм сообщал, что возбуждено уголовное дело о неосторожном причинении смерти младенцу в Омской области.