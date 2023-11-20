Возбуждено уголовное дело о неосторожном причинении смерти младенцу в Омской области

В Омской области отец по неосторожности задушил рукой дочку, пока спал.

По данным пресс-службы следственного управления СК России по Омской области, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье причинение смерти по неосторожности.

По версии следствия, 23-летняя мать ребёнка переложила дочку из коляски в кровать, где спал находившийся в состоянии алкогольного опьянения 27-летний отец ребёнка. Позже девушка увидела, что рука её супруга находилась на шее ребёнка, который оказался мёртв.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области полковник юстиции Лариса Болдинова, в ходе следствия будут выяснены все обстоятельства случившегося, действиям всех виновных лиц будет дана правовая оценка.

Напомним, что полуторагодовалый ребёнок выпал с 18-го этажа в Новосибирске и выжил.