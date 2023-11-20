Стало известно, кем работает сын умершего экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева

На 80-м году жизни скончался бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Его сын Дмитрий Тулеев живет в Новосибирске. Он занимает пост руководителя ФКУ «Сибуправтодор».

Дмитрий Тулеев родился 25 июля 1968 года в поселке Мундыбаш Кемеровской области. Мужчина окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1993 году он получил второе образование по специальности «экономика и управление на транспорте», а также ученую степень доктора транспорта.

После завершения обучения в вузе Дмитрий Тулеев занимал руководящие позиции в различных коммерческих структурах. В 1999 году Дмитрий стал заместителем главы ФКУ «Сибуправтодор». В 2002 году он возглавил это ведомство.

Ранее Сиб.фм сообщал, что председатель Госдумы Володин назвал смерть Тулеева невосполнимой утратой.