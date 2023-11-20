В аптеках Новосибирской области исчезли психотропные препараты

В Новосибирской области исчезли сильнодействующие психотропные препараты из аптек. Об этом сообщает Om1.ru.

Пропали такие средства, как «Фризиум» и «Клобазам» французской компании. Также с прилавков исчезли транквилизаторы «Золомакс» и «Алпразолам» латвийской производства.

Представители аптеки «Озерки» предположили, что пропажа лекарств связана с проблемами поставок. Отмечается, что многие из этих препаратов импортные.

Для продажи сильнодействующих препаратов, включая психотропные средства, аптекам требуется специальное разрешение. Такие препараты должны храниться в сейфах с системой сигнализации. За нарушение правил — штраф до 200 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске чиновник из Москвы раскритиковал курьерские службы.