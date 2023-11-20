В Новосибирске чиновник из Москвы раскритиковал курьерские службы

На выставке «Дни ритейла в Сибири» в Новосибирске чиновники из Москвы обеспокоились из-за быстрого развития курьерских служб в условиях общего дефицита кадров.

«Смотрите, если в городе при дефиците кадров один здоровый мужик приносит другому здоровому мужику пачку молока. Это вообще нормально? Хоть на велике, хоть так. Это все-таки повод задуматься. Нам же так никаких кадров не хватит, если мы круассан будем по всему городу возить, а это крепкие здоровые мужики», -заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов

Представитель Минпромторга признал, что на данный момент нет явных путей решения озвученной проблемы.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов сказал, что в будущем в курьерских службах может произойти автоматизация.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирском областном суде утвердили оправданный приговор блогеру Гомзякову.