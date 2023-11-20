В Новосибирском областном суде утвердили оправдательный приговор блогеру Гомзякову

Сегодня, 20 ноября, в Новосибирском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу прокуратуры на третий по счёту оправдательный приговор блогеру Анатолию Гомзякову, которого обвиняли в убийстве подписчика.

Анатолию Гомзякову в третий раз вынесли оправдательный приговор 27 июля 2023 года. Однако прокуроры и защита потерпевшей заявили, что при рассмотрении уголовного дела присяжными были допущены нарушения.

«Нам, со слов потерпевшей (мы находимся в очень близких отношениях с мамой убитого, так как были друзьями с Хребтовым), известно о том, что на присяжных оказывалось воздействие со стороны защиты подсудимого», — заявили друзья Алексея Хребтова сразу после оглашения оправдательного приговора.

В Ленинском районном суде присяжные заседатели летом этого года в третий раз слушали дело об убийстве Алексея Хребтова. Но если две предыдущие коллегии оправдывали блогера Анатолия Гомзякова в связи с непричастностью, то в последний раз присяжные даже не подтвердили сам факт убийства.

Сам подсудимый утверждал, что 2 апреля 2020 года он уснул, придя в гости к Хребтову, и изрядно выпив. Как и на первых двух процессах, гособвинители озвучили результаты судебно-медицинской экспертизы, которая выявила колото-резанную рану на виске хозяина квартиры, чьё тело нашли под окнами 25-этажки.

После судебного процесса Анатолий Гомзяков и его супруга Софья дали интервью корреспонденту Сиб.фм. Тогда пара заявила, что пройден даже полиграф, но его результаты не вошли в материалы дела.

«Это трагедия и для нашей семьи, и для потерпевших, но это не значит, что мы должны искать козла отпущения, грубо говоря. Должна быть справедливость, полноценное расследование! В деле же действительно много нестыковок, — рассказывала Сиб.фм Софья.

– Прокуратуре можно всё, а нам ничего не разрешают: какие-либо полиграфы, экспертизы. Представляем только то, что нам позволяют!»

После третьего победного процесса Гомзякова прокуратура взяла паузу, но адвокат потерпевшей Андрей Жуков был намерен добиться отмены оправдательного приговора. Процесс по апелляционной жалобе долгое время не назначался – её рассмотрели сегодня.

«Заседание состоялось 20 ноября, в 15.00. Приговор нижестоящей инстанции устоял», — рассказали Сиб.фм в Новосибирском областном суде.

В предыдущие два раза апелляционная инстанция отменяла решение коллегии присяжных заседателей. На этот раз в случае его обжалования адвокату мамы Хребтова придётся идти уже в кассационную инстанцию. Пока Сиб.фм не удалось уточнить позицию потерпевших.