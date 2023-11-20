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проиcшествия

В Новосибирске 20 ноября загорелся троллейбус №13 на Красном проспекте

Фото: Pexels.com

Неизвестно находились ли в троллейбусе пассажиры.

Сегодня, 20 ноября, в Новосибирске на Красном проспекте загорелся троллейбус. №13. Об этом сообщают подписчики телеграм-канала АСТ-54.

По словам очевидцев, задымление заметили внутри транспорта рядом с остановкой Красный проспект.

На кадрах видно, что в момент происшествия внутри троллейбуса идет задымление. На данный момент неизвестно, находились ли в салоне пассажиры в момент возгорания.

Специальные службы и пожарные работают на месте происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что причина смертельного ДТП в Искитиме связана с сильным ветром.

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Игорь Кириченко
Журналист

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