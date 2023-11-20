В Новосибирске 20 ноября загорелся троллейбус №13 на Красном проспекте

Неизвестно находились ли в троллейбусе пассажиры.
Сегодня, 20 ноября, в Новосибирске на Красном проспекте загорелся троллейбус. №13. Об этом сообщают подписчики телеграм-канала АСТ-54.
По словам очевидцев, задымление заметили внутри транспорта рядом с остановкой Красный проспект.
На кадрах видно, что в момент происшествия внутри троллейбуса идет задымление. На данный момент неизвестно, находились ли в салоне пассажиры в момент возгорания.
Специальные службы и пожарные работают на месте происшествия.
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