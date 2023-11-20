В Новосибирске группа «ВИС» завершила строительство двух поликлиник

В рамках государственно-частного партнёрства по строительству семи поликлиник в Новосибирске группа «ВИС» заявила о завершении работ на двух объектах.

Поликлиники №2 и №7 в Октябрьском районе готовы на 100%. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Оба объекта полностью оснащены медицинским и инженерным оборудованием, мебелью и инвентарём. Магнитно-резонансные томографы фирмы General Electric были доставили и установили, несмотря на логистические трудности из-за санкций.

Поликлиника №2 расположена на улице Татьяны Снежиной. Она рассчитана на 967 посещений в смену и способна обслуживать 64 тысячи жителей.

Поликлиника №7 на улице Пролетарской рассчитана на 921 посещение в смену. Она может обслужить 50 тысяч жителей Октябрьского района.

Ранее Сиб.фм сообщал, что вылет рейса в Новосибирск из Москвы задержали из-за капризного и пьяного пассажира.