Вылет рейса в Новосибирск из Москвы задержали из-за капризного и пьяного пассажира

Из-за дебошира 189 пассажирам пришлось ждать два часа до вылета.

Вечером 18 ноября на борту рейса «Москва-Новосибирск» авиакомпании «Победа» произошел инцидент с пьяным пассажиром. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Мужчина начал дебоширить и оскорблять пассажиров во время полета. Очевидцы отметили, что он был сильно пьян и использовал нецензурные выражения. Мужчина также игнорировал требования бортпроводников пристегнуть ремень безопасности.

В итоге, правоохранительные органы вывели нарушителя из самолета. Из-за этого рейс задержали на два часа.

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