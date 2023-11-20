сегодня
20 ноября, 22:38
пробки
1/10
погода
-9°C
курсы валют
usd 88.49 | eur 96.65
сегодня
20 ноября, 22:38
пробки
1/10
погода
-9°C
курсы валют
usd 88.49 | eur 96.65
сегодня 21:20
общество

В зоопарке Новосибирска орангутангам вручили подарки от горожан

Фото: Pexels.com

Обезьянам передали угощения и подарки от посетителей.

Вчера, 19 ноября, в Новосибирском зоопарке прошло показательное кормление орангутанов по имени Бату и Мишель. Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале зоопарка.

Обитателям передали различные угощения и подарки. Также зоопарк опубликовал видео, на котором рыжие приматы с интересом изучают новые игрушки.

Особенно орангутанам понравились пледы и мячи. На видео показано, что обезьян сразу заинтересовали игрушки. Стоит отметить, что Мишель заинтересовал волейбольный мяч. Она подумала, что это шляпа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на ВДНХ нарядили елку Новосибирской области.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в