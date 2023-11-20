В зоопарке Новосибирска орангутангам вручили подарки от горожан

Обезьянам передали угощения и подарки от посетителей.

Вчера, 19 ноября, в Новосибирском зоопарке прошло показательное кормление орангутанов по имени Бату и Мишель. Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале зоопарка.

Обитателям передали различные угощения и подарки. Также зоопарк опубликовал видео, на котором рыжие приматы с интересом изучают новые игрушки.

Особенно орангутанам понравились пледы и мячи. На видео показано, что обезьян сразу заинтересовали игрушки. Стоит отметить, что Мишель заинтересовал волейбольный мяч. Она подумала, что это шляпа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на ВДНХ нарядили елку Новосибирской области.