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общество

В Новосибирске мужчина представился топ-менеджером и обманом получил кредит на 3 млн рублей

Фото: Pexels.com

В Железнодорожном районном суде Новосибирска вынесли приговор жителю Алтайского края. Его признали виновным в мошенничестве при получении кредита.

В 2021 году 36-летний многодетный безработный мужчина обратился в банк, представившись топ-менеджером. Он получил кредит на 3 млн рублей при помощи фальшивых документов.

Подсудимый предоставил банку поддельные документы, включая справку о доходах и копию трудовой книжки, указав в них ложную информацию о своем заработке. После невозврата кредита банковские сотрудники заметили поддельные документы и обратились в полицию.

Подсудимый признал свою вину. Он рассказал, что использовал полученные средства для личных нужд.

Суд приговорил мужчину к условному сроку на 3 года с испытательным сроком на 2 года. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, зачем в Новосибирск приехала корреспондент The New York Times.

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Игорь Кириченко
Журналист

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