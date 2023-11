Стало известно, зачем в Новосибирск приехала корреспондент The New York Times

В конце прошлой недели в Новосибирске побывала корреспондент The New York Times Валери Хопкинс. Она встретилась со студентами «Новоколледжа» — директор учебного заведения Юрий Лобанов рассказал Сиб.фм, зачем в столицу Сибири приезжал единственный аккредитованный в России журналист с американским паспортом.

Фотографию с корреспондентом The New York Times Валери Хопкинс директор «Новоколледжа» Юрий Лобанов выложил на своей странице во «ВКонтакте». Он сообщил, что с аккредитованным американским журналистом прошла встреча. О чём говорили – директор «Новоколледж» рассказал в интервью Сиб.фм.

«В «Новоколледже» она проводила мастер-класс для наших студентов. Рассказывала, как работают в мировом ведущем СМИ. Как туда попала: её выбрали из 200 кандидатов, — поделился Юрий Лобанов. – Объяснила основные принципы работы The New York Times: объективность, независимость, фактчекинг. Но только в общих чертах: у них непринято это широко разглашать о чём будет материал, пока он не опубликован».

О чём Валери Хопкинс готовит материал – Юрий Лобанов не знает. Скорее, в Новосибирске американский журналист работала даже как общественный деятель.

«Она сейчас – единственный журналист с американским паспортом, который аккредитован в России. Остальные сейчас считают, что американским журналистам работать в России – небезопасно, они все работают удалённо. А вот физически аккредитована, и работает только Валери. Живёт она в Москве,

- считает Юрий Лобанов. – Ей, видимо, был интересен «Новоколледж», как единственный частный колледж в России. Она общалась со студентами».

Юрий Лобанов говорит, что Валери Хопкинс сама вышла на него и предложила провести мастер-класс. Студенты больше интересовались, как журналистке удалось сделать карьеру.

«Валери рассказывала, как сначала работала в маленькой газетке, потом в Financial Times. Рассказывала, что у неё мама – наполовину русская, и она всегда любила Россию», — продолжает Юрий Лобанов.

Без политики?

Американские журналисты в конце прошлого года проверяли и количество захоронений на российских кладбищах. Но Юрий Лобанов говорит, что для Валери Хопкинс важно разобраться в ситуации, без политической окраски.

«Если бы журналист был опасен для России, думаю, его запретили бы в нашей стране. Корреспондент аккредитован и спокойно работает, а мы ничего плохого не делаем, – ответил Юрий Лобанов на вопрос о безопасности приезда американского корреспондента.

– Для нас это — просто возможность познакомиться с известным журналистом. The New York Times – это всё-таки издание, которое старается дистанцироваться от любой власти. Для понимания: она выходила на пикеты против американского вторжения в Ираке. Или в The New York Times они критикуют выделение средств Израилю для борьбы с ХАМАС. Она старается рассматривать политику как противоречие интересов и показывать это противоречие, и пытается понять все стороны процесса. Если она пишет о событиях на Украине, то она хочет услышать и тех, кто против российского участия, и тех, кто за, и тех, кому всё равно».

Юрий Лобанов даже не знает, выйдет ли в The New York Times материал о встрече со студентами «Новоколледжа». Директор учебного заведения в это мало верит.

В последний раз в именитой газете о Новосибирске писали три года назад: корреспонденты тогда рассказали о туристическом буме на золоотвал ТЭЦ-5, который из-за бирюзовой воды прозвали сибирскими Мальдивами. После этого доступ к искусственному водоёму закрыли.

Что же касается приезда Валери Хопкинс, она ещё хотела провести встречу со студентами НГУ. Но в Новосибирском государственном университете такие мероприятия согласуются долго. Согласно последней информации, штатный корреспондент The New York Times уже улетела в Москву.