Новосибирские ученые разработают препарат с рыночным потенциалом в 10 млрд рублей

Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ) – филиал ИЦиГ СО РАН и «Биннофарм Групп» подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Цель сотрудничества – разработка инновационного препарата для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Согласно сообщению сторон, специалисты НИИКЭЛ займутся разработкой технологии синтеза препарата, изучением его свойств и последующей передачей технологий на производственные мощности «Биннофарм Групп».

Руководитель НИИКЭЛ Максим Королев отметил, что институт обладает значительным опытом в сфере фармакологических технологий, а исследования в данном направлении ведутся более 30 лет.

Разработка препарата планируется завершить к концу 2027 года. Оценочный рыночный потенциал нового продукта в России составляет 10 миллиардов рублей.

Кроме гастроэнтерологии, «Биннофарм Групп» рассматривает возможности сотрудничества с научными центрами в областях гинекологии, хирургии и неврологии.