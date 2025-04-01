82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
02 апреля, 01:27
пробки
0/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 84.87 | eur 91.96
82.76% -1.2
сегодня
02 апреля, 01:27
пробки
0/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 84.87 | eur 91.96
вчера 23:25
общество

Новосибирские ученые разработают препарат с рыночным потенциалом в 10 млрд рублей

Фото предоставлено пресс-службой компании «Биннофарм Групп»

Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ) – филиал ИЦиГ СО РАН и «Биннофарм Групп» подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Цель сотрудничества – разработка инновационного препарата для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Согласно сообщению сторон, специалисты НИИКЭЛ займутся разработкой технологии синтеза препарата, изучением его свойств и последующей передачей технологий на производственные мощности «Биннофарм Групп».

Руководитель НИИКЭЛ Максим Королев отметил, что институт обладает значительным опытом в сфере фармакологических технологий, а исследования в данном направлении ведутся более 30 лет.

Разработка препарата планируется завершить к концу 2027 года. Оценочный рыночный потенциал нового продукта в России составляет 10 миллиардов рублей.

Кроме гастроэнтерологии, «Биннофарм Групп» рассматривает возможности сотрудничества с научными центрами в областях гинекологии, хирургии и неврологии.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в