Жителям Новосибирска напомнили об индексации пенсий на 14,75%

С 1 апреля 2025 года в России пройдет индексация социальных пенсий на 14,75%.

Повышение затронет около 3,5 миллиона граждан, включая тех, кто не смог накопить необходимый трудовой стаж, а также получателей пенсий по потере кормильца, инвалидов всех групп и детей, у которых неизвестны оба родителя.

На такую же величину будут увеличены выплаты гражданам, получающим государственное пенсионное обеспечение. Среди них – ветераны Великой Отечественной войны, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, лётчики-испытатели и другие категории. Всего повышение выплат коснется порядка 700 тысяч человек.

Таким образом, в общей сложности индексация затронет 4,2 миллиона россиян.