Прокуратура требует от Минпромторга Новосибирской области 747 млн рублей

Прокуратура подала в Арбитражный суд Новосибирской области иск на 747 млн рублей против Минпромторга НСО и компании «Росэкспресс».

Уточняется, что сумма совпадает с ущербом, установленным в уголовном деле против сотрудников министерства, возбужденном в декабре 2024 года. Об этом сообщает портал «Прецедент».

По данным источников, иск связан с контрактами Минпромторга на поставки для СВО с 2022 по 2024 годы. «Росэкспресс» подозревается в получении конфиденциальной информации о торгах, что давало ей преимущество.

Компания занимается логистикой и в 2023 году поставила 30 мотоциклов для военных. Этот контракт также под подозрением.

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