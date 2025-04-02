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общество

Прокуратура требует от Минпромторга Новосибирской области 747 млн рублей

Фото: Сиб.фм

Прокуратура подала в Арбитражный суд Новосибирской области иск на 747 млн рублей против Минпромторга НСО и компании «Росэкспресс».

Уточняется, что сумма совпадает с ущербом, установленным в уголовном деле против сотрудников министерства, возбужденном в декабре 2024 года. Об этом сообщает портал «Прецедент».

По данным источников, иск связан с контрактами Минпромторга на поставки для СВО с 2022 по 2024 годы. «Росэкспресс» подозревается в получении конфиденциальной информации о торгах, что давало ей преимущество.

Компания занимается логистикой и в 2023 году поставила 30 мотоциклов для военных. Этот контракт также под подозрением.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области многодетную мать обвиняют в мошенничестве с соцвыплатами

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Валерия Митрохина
Журналист

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