82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
02 апреля, 05:44
пробки
0/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 84.87 | eur 91.96
82.76% -1.2
сегодня
02 апреля, 05:44
пробки
0/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 84.87 | eur 91.96
сегодня 05:00
общество

Всемирно известный скрипач Вадим Репин прокомментировал запрет на концерты артистов из-за критики СВО

Фото: Сиб.фм

Музыкант с мировым именем Вадим Репин отреагировал на запрет выступлений артистов.

По мнению Вадима Репина, «аннулировать» российскую культуру были попытки и до СВО. Но полностью искоренить русскую культуру невозможно.

«Весь мир знает Чайковского, Толстого и многих других музыкантов и поэтов. Это часть всемирного наследия. Многие наши музыканты продолжают выступать на зарубежных сценах. И в общении с коллегами я не наблюдал негатива», – заявил Вадим Репин в интервью Сиб.фм.

По его мнению, ситуация в России и за границей с запретом многих концертов не простая. Но он надеется, что скоро она решится.

Ранее Сиб.фм публиковал эксклюзивное интервью с всемирно известным скрипачом Вадимом Репиным, который вырос в Новосибирске и каждый год организовывает в родном городе Транссибирский арт-фестиваль. Музыкант рассказал, что в этот раз привёз инструмент, стоимость которого оценивается свыше миллион долларов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в