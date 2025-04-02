Всемирно известный скрипач Вадим Репин прокомментировал запрет на концерты артистов из-за критики СВО

Музыкант с мировым именем Вадим Репин отреагировал на запрет выступлений артистов.

По мнению Вадима Репина, «аннулировать» российскую культуру были попытки и до СВО. Но полностью искоренить русскую культуру невозможно.

«Весь мир знает Чайковского, Толстого и многих других музыкантов и поэтов. Это часть всемирного наследия. Многие наши музыканты продолжают выступать на зарубежных сценах. И в общении с коллегами я не наблюдал негатива», – заявил Вадим Репин в интервью Сиб.фм.

По его мнению, ситуация в России и за границей с запретом многих концертов не простая. Но он надеется, что скоро она решится.

Ранее Сиб.фм публиковал эксклюзивное интервью с всемирно известным скрипачом Вадимом Репиным, который вырос в Новосибирске и каждый год организовывает в родном городе Транссибирский арт-фестиваль. Музыкант рассказал, что в этот раз привёз инструмент, стоимость которого оценивается свыше миллион долларов.