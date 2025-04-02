В Новосибирской области построят более 60 новых ФАПов

В ближайшие два года в регионе построят более 60 ФАПов.

Власти Новосибирской области продолжат развивать сеть фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных районах. Так, в 2026-2027 годах планируется возвести более 60 медучреждений: 29 – в 2026 году, еще 35 – в 2027 году.

Программа строительства ФАПов действует с 2016 года, за это время в области появилось около 200 таких объектов. Новые пункты возводят по типовым проектам, некоторые из них предусматривают жилье для медработников, что помогает привлекать специалистов в села.

Проект призван повысить доступность первичной медпомощи и улучшить качество медицинского обслуживания в районах.

Напомним, что прокуратура требует от Минпромторга Новосибирской области 747 млн рублей