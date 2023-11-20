В Новосибирске похолодает с 20 ноября

В Новосибирской области похолодает до -7 градусов.

В Новосибирске синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра обещают в ночь на понедельник, 20 ноября, температуру в -7 градусов холода. Днём столбик термометра покажет -4 градуса.

Также специалисты отмечают, что будет облачно с прояснениями, а днём ожидается небольшой снег. Западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду тоже будет присутствовать ещё несколько дней.

Напомним, что в Сибири зафиксировали последствия аномальной погоды. 19 ноября зафиксирована аномальная погода по всей Сибири.