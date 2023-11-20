В Новосибирске учёные внедряют в производство новые технологии

За последние два года в регионе были перестроены меры государственной поддержки научно-исследовательской деятельности и запущены новые инструменты поддержки инновационных компаний.

В Новосибирске министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев доложил об итогах проведения миннауки в 2023 году конкурсов на предоставление мер финансовой поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности. Об этом он сообщил на оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что за последние два года в регионе были перестроены меры государственной поддержки научно-исследовательской деятельности и запущены новые инструменты поддержки инновационных компаний.

По его словам, основной упор был сделан на импортозамещающих технологиях для производства на территории Новосибирской области. Помимо средств регионального бюджета, значительная часть господдержки обеспечивается благодаря решениям Президента России Владимира Путина через Российский научный фонд.

Как отметил министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев, сегодня серьёзную поддержку получают проекты фундаментальных и поисковых научных исследований, молодые учёные, молодёжные лаборатории. Средства также направляются на трансфер и коммерциализацию проектов.

А научно-исследовательская деятельность молодых учёных поощряется грантами, премиями и стипендиями Правительства Новосибирской области. Также предоставляются субсидии субъектам инновационной деятельности на трансфер и коммерциализацию технологий.

Напомним, что Андрей Травников закрепился в топ-15 рейтинга губернаторов РФ.