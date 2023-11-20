В Новосибирске задержали подростков-последователей Тесака*

В Новосибирске задержали троих школьников, которые жестоко расправились над 25-летним мужчиной.

По данным СК по Новосибирской области, вечером 10 ноября в Октябрьском районе прохожая увидела лежащего на земле парня. Прибывшие на место врачи констатировали его смерть. На трупе насчитали около десяти ножевых ранений в шею и грудь.

Позже было возбуждено уголовное дело, в результате которого выяснили, что к убийству причастны трое подростком в возрасте от 13 до 17 лет. Их нашли по камерам видеонаблюдения.

Также интернет-издательство РИА Новости прокомментировали, что школьники создали в Telegram-канале закрытую группу, где восхваляли националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак*.

Напомним, что в Новосибирске подростки распространяли закладки по городу.

*Судом признан экстремистом на территории России.