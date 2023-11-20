В Новосибирске жёны мобилизованных встретились с представителями власти и МО

Мероприятие, которое прошло 19 ноября в ДК «Октябрьской революции», собрало участников из региональной и муниципальной власти, Минобороны, военной прокуратуры, фонда «Защитники отечества» и организации «Комитет семей воинов Отечества».

На встрече была поддержана идея о продолжении регулярного взаимодействия для совместной разработки предложений по защите прав мобилизованных и решению проблем, с которыми сталкиваются участники службы вооруженной охраны и их близкие, заявил заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр региональной политики Андрей Клюзов.

Также было решено провести открытый диалог без участия журналистов. После окончания мероприятия был предоставлен официальный комментарий СМИ. Представители правительства Новосибирской области сообщили, что на встрече обсуждались вопросы условий службы, медицинского сопровождения и поддержки семей участников службы вооруженной охраны.

Напомним, что в Новосибирске наблюдается увеличение покупок лекарств для отправки на службу вооруженной охраны.