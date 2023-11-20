В Новосибирской области Николая Шипчина назначили главой Кыштовского района

Николай Шипчин стал новым главой Кыштовского района Новосибирской области. Об этом заявил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области.

Нового главу единогласно выбрал Совет депутатов Кыштовского района. В заседании приняли участие 22 из 24 местных депутатов.

Николай Шипчин приступил к исполнению обязанностей с 17 ноября.

В августе 2023 года предыдущий глава района Николай Кузнецов покинул свой пост по собственному желанию. Он проработал на нем почти 28 лет.

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