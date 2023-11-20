В Новосибирской области около 40 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды

Без электричества остались около 40 тыс. человек в Новосибирске.

В Новосибирске на оперативном совещании в правительстве региона первый заместитель начальника областного ГУ МЧС Евгений Лебедев сообщил, что около 40 тыс. потребителей в 137 населенных пунктах Новосибирской области остались без электроэнергии из-за последствий непогоды.

Также он отметил, что в 6 районах области произошло повреждение кровель. А в двух районах в связи с выпадением осадков временно прекращено автобусное сообщение с 10 населенными пунктами.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Сибири зафиксировали последствия аномальной погоды. Также, жители Барнаула и Новокузнецка рассказали, что из-за штормового ветра в городе несколько раз отключали и включали электричество.