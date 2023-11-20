В Новосибирскую область идет потепление до +4 градусов

В третьей декаде ноября в Новосибирской области прогнозируют новую волну потепления. Об этом сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на начальника отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталью Кичанову.

В предпоследнюю неделю месяца ожидается небольшое похолодание с минимальными осадками. Прогнозируемые температуры воздуха в городе колеблются от -8 до -10 градусов ночью и от -6 до -8 градусов днём. Также будет юго-восточный ветер со скоростью от 2 до 7 м/с.

В среду, 22 ноября, ожидается ночное похолодание до -10..-12 градусов. Днём ожидается потепление до -4..-6 градусов. 24-25 ноября температура воздуха поднимется до -3..-8 градусов ночью и до +4 градусов днём.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска сообщили о нашествии зайцев возле дач.