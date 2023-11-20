Жители Новосибирска сообщили о нашествии зайцев возле дач

В Новосибирской области были замечены зайцы на дачных участках.

Портал Сибмедиа сообщил, что в окрестностях Первомайского района Новосибирской области, рядом с коттеджными посёлками местные жители обнаружили зайцев.

Очевидцы отметили, что зимой зайцы любят лакомиться ветками осины и ивы, а в случае нехватки пищи в лесу они приходят в сады и коттеджные общества.

«Пушистые гости из леса в своих белых нарядах активно занимаются хозяйственной деятельностью в огородах, поедают оставшийся урожай и ловко перемещаются по грядкам», — рассказали жители.

Напомним, что в Новосибирске заметили необычную птицу, которая была похожа на большого воробья. Вероятнее всего, это связано с аномально тёплой погодой, так как птицы подобного вида прилетают чаще всего весной.