Жители Новосибирска заметили необычную птицу

В Новосибирске заметили необычную птицу, которая была похожа на большого воробья.

В Новосибирске жители заметили на дереве птицу, которая внешне была похожа на большого воробья. В свою очередь, орнитолог Алексей Яновский предположил, что это могла быть коноплянка, так как на это указывает короткий толстый клюв, рисунок на крыльях и хвост в виде вилочки.

Орнитолог также отметил, он впервые сталкивается с тем, чтобы коноплянка была в Сибири в ноябре. Вероятнее всего, это связано с аномально тёплой погодой, так как птицы подобного вида прилетают чаще всего весной.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что орнитолог Алексей Яновский объяснил появление фламинго под Новосибирском в ноябре.