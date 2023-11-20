В Сибири выросла доля нелегального рынка сигарет до 9,6%

Доля нелегального рынка сигарет до 9,6% в 2023 году.

По данным Национального научного центра компетенций (АНО «ННЦК»), доля нелегального оборота табачных изделий в Сибирском федеральном округе в 2023 году достигла 9,6%. Об этом сообщила директор АНО «ННЦК» Ирина Бушина на экспертной дискуссии «Табачный рынок сегодня. Как победить контрафакт в регионах».

Директор отметила, что в Новосибирском и Красноярском регионах уровень нелегального оборота табачной продукции вырос по сравнению с прошлым годом. Но если в Новосибирской области он увеличился с 14,1% до 14,7%, то в Красноярском крае вырос почти в два раза с 4% до 7,4%. В количественном выражении это порядка 1,4 млрд пачек сигарет, что, по экспертным оценкам, приводит к потерям федерального бюджета в размере около 130 млрд рублей.

«Если раньше контрабандные сигареты поступали преимущественно из приграничного Казахстана, то сейчас мы видим много нелегальной продукции, произведенной в Сербии, Армении, Азербайджане и т.д.», — прокомментировал заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин.

Также исполнительный директор общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская призвала правительство обратить внимание на нелегальную торговлю сигаретами и никотинсодержащими продуктами в интернете, которая давно стала полноценным каналом реализации нелегальной продукции наравне с офлайн-магазинами.

Напомним, что в Новосибирске половина некурящих жителей поддержала идею увеличить акцизы на сигареты.