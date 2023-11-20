Жителей Новосибирска предупредили о сильном гололёде

В связи с погодными условиями местных жителей предупредили об опасности на дорогах из-за гололёда.

Резкие перепады температуры и дожди, сменяющиеся метелью, привели к тому, что на дорогах Новосибирской области образовался слой снега.

Из-за гололеда как водителям, так и пешеходам нужно быть предельно внимательными и осторожными. В особенности это касается тех, кто находится часто за рулём. Необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров. А пешеходам следует строго соблюдать ПДД.

Напомним, что синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупреждают о похолодании в Новосибирске. В ночь на понедельник, 20 ноября, температуру в -7 градусов холода, а днём столбик термометра покажет -4 градуса.