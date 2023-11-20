Жители Кузбасса массово жалуются на отключения света после урагана

Не всем жителям Новокузнецка вернули электроснабжение на следующий день после разгула стихии.

В Новокузнецке продолжаются работы по восстановлению после сильного ветра, который обрушился на город в воскресенье, 19 ноября. Многие жители уже получили электричество и холодную воду в своих квартирах. Однако не все таким образом повезло, по-прежнему поступают сообщения о проблемах с освещением и водоснабжением, пишет CITY-N со ссылкой на читателей.

Некоторые новокузнечане до сих пор не имеют света уже вторые сутки, как, например, жители улицы Разведчиков, дома 76 и 80. В заводском районе также продолжает отсутствовать вода, несмотря на то, что электричество было подано уже в 6 утра.

Жители других районов также сталкиваются с проблемами. В Притомском районе отсутствует как вода, так и электричество. В Зыряновке нет света, горячей воды и отопления. На улице Тореза также отсутствует водоснабжение.

Местные СМИ также сообщают о проблемах с электроэнергией и водой. Например, в Абашево свет отсутствовал сутки, но вода появилась уже ночью, около четырех часов утра.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о последствиях ураганного ветра в разных городах Сибири.