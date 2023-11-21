113 детей-сирот за пять месяцев устроили в семьи в Новосибирской области

Министерство труда и соцразития провели конференцию «Дома лучше».

Как сообщает региональное правительство, в Новосибирской области в течение пяти месяцев реализуется федеральный проект профилактики социального сиротства. В его рамках в семьи устроили 113 детей.

Министерство труда и соцразития совместно с фондом «Солнечный город» провели конференцию «Дома лучше», где присутствовали более 230 специалистов системы профилактики семейного неблагополучия.

Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова отметила, что в регионе создана служба «Дети в семье», которая стала одним из ключевых элементов достижения стратегических результатов проекта. За пять месяцев 75 детей вернулись к своим родителям, а 38 — переданы в замещающие семьи.

Напомним, что за 2023 год семьям Новосибирска выплатили более 300 тысяч детских пособий.