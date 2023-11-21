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общество

За 2023 год семьям Новосибирска выплатили более 300 тысяч детских пособий

Фото: ru.freepik.com

За 11 месяцев 2023 года семьям из Новосибирска выплатили более 300 тысяч различных детских пособий

В 2023 году Отделение СФР оформило более 14,8 тысячи сертификатов по материнскому капиталу. Об этом сообщается пресс-служба областного ведомства.

Помимо этого, есть еще около 11 «детских» выплат, которые органы СФР устанавливают и выплачивают: выплаты по уходу за ребенком до полутора лет, ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка отдельным категориям, пособие по беременности и родам и так далее.

Ежемесячно на обеспечение детских пособий Отделение СФР по Новосибирской области перечисляет семьям региона более 3,7 миллиардов рублей.

В этом году на выплаты пособий семьям области было направлено более 36 миллиардов рублей.

Напомним, что в регионе 9,5 тысяч семей получили пособие при рождении ребенка за 2023 год.

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Нина Раневская
Журналист

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